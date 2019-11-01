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Хакеры взломали WhatsApp и получили доступ к телефонам чиновников 20 стран
01.11.2019 22:32
Хакеры взломали через WhatsApp телефона чиновников из 20 стран
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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