Украина уступила Канаде в теннисном Кубке Федерации
23.04.2018 02:48
"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 18 апреля.→
Министерство спорта Украины отменило запрет на участие в
соревнованиях на территории России 18 апреля, 2018 21.52
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Теперь Министерство молодежи и спорта не запрещает, а не
рекомендует ездить на спортивные турниры в РФ. Предыдущий приказ о
запрете утратил силу.
→ Ассоциация спортивной борьбы Украины решила отправить борцов на
соревнования в Россию 18 апреля, 2018 08.40 |комментариев:
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Решение поехать на чемпионат Европы в РФ в Ассоциации
спортивной борьбы объяснили необходимостью минимизации рисков,
ожидающих спортивную борьбу Украины, если украинские спортсмены не
будут участвовать в этих соревнованиях.
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