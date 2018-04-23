22 апреля в Ереване прошел митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром. Об этом сообщает со ссылкой на местные СМИ.

По оценкам полиции, в нем приняли участие 35 тысяч человек, по оценкам оппозиции — 160 тысяч. Этот митинг стал самым массовым за 10 дней акций против Саргсяна, которого протестующие обвиняют в неэффективном управлении экономикой. Акции против премьера возглавил депутат парламента, глава оппозиционной фракции “Елк” Никол Пашинян.

22 апреля, после неудачных переговоров с Саргсяном, он был задержан полицией и обвинен в организации незаконных массовых собраний. После задержания Пашиняна протесты в Ереване стали только масштабнее.

Как сообщал протестующих в Ереване призвали к “тотальным забастовкам”.

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