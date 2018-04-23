|"Я - россиянин, давай обнимемся": бездомные в ватниках митинговали в Одессе возле посольства РФ
|23.04.2018 03:11
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В Одессе под Генконсульством России активисты общественной организации "Рада громадської безпеки" привели переодетых в ватники бездомных.
Бездомные разместились у входа Генконсульства с водкой и плакатами "Я - россиянин, давай обнимемся", передает со ссылкой на .
"Целью акции было привлечение внимания городского головы Одессы Геннадия Труханова, главы Одесской Максима Степанова и депутатов местных советов к существованию российского дипучреждения в городе", - говорит один из организаторов акции Марк Гордиенко.
По его словам, на пятом году войны в Одессе продолжает существовать резидентура .
"Завтра-послезавтра мы посетим партийные офисы тех партий, которые имеют свои фракции в городском и областном советах. Будем требовать, чтобы они на ближайшей сессии обратились к президенту и премьер-министру с требованием закрыть Генконсульство в Одессе", - прокомментировал Гордиенко.
18 марта 2018-го активисты заблокировали вход в посольство России в на просп. Повітрофлотському, 27.