Украина имеет отличный экономический и человеческий потенциал, и единственное, что мешает стране нормально развиваться, чудовищная коррупция.

Такое мнение в прямом эфире "Большого вечера" на телеканале NewsOne высказал народный депутат Украины, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович, передает со ссылкой на .

"У нас лучшая в мире земля, у нас удачное географическое положение, потрясающий, трудолюбивый народ, который работает во всех хай-теках мира. Что же случилось? Почему все так плохо? Отвечаю. С нас, так же, как с французов, итальянцев берут налоги. Но там на эти деньги строят фабрики, дороги, а у нас эти деньги уходят в офшоры из-за коррупции", возмутился парламентарий.

По его словам, партия "За життя" разработала алгоритм, который позволит побороть коррупцию в нашей стране.

"Дайте нам для борьбы с коррупцией сутки. В первую очередь мы запретим работать с офшорами. И 90% коррупции тут же уйдет. Потому что, например, дороги у нас строят кипрские компании, семечки продают тоже офшорные структуры, в оборонную промышленность 90% только поставляют компании, зарегистрированные где-нибудь в офшоре", отметил Вадим Рабинович.

Политик напомнил, что подал в Верховную Раду законопроект о запрете на работу государственных компаний с офшорами.

"Я подал законопроект о запрете офшоров, так все сразу перепугались у них бизнес остановится. Также я подал законопроект о том, чтобы только один раз можно было баллотироваться в Верховную Раду. Если человек туда второй раз пришел, то он точно законченный коррупционер", уверен руководитель партии "За життя".

Напомним, что Вадим Рабинович выступает за досрочные парламентские выборы, которые помогут разрешить политический и экономический кризис в стране.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира