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Посол США Йованович: Наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась
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23.04.2018 03:20
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Самой важной инвестицией в безопасность Украины военные считают
обучение бойцов специалистами США и НАТО, отметила американский
посол в Киеве Мари Йованович. Йованович: Мы предоставляем много
важного оборудования Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook "Мы
предоставляем много важного оборудования, включая приборы ночного
видения, радары и так далее, которые не только улучшают
возможности, но и спасают жизни украинцев", – сказала она.По
словам дипломата, самой важной инвестицией украинские и
американские генералы считают обучение, которое проводят для
украинских бойцов представители США и их союзники по НАТО."Думаю,
несмотря на то, что основные заслуги принадлежат именно украинским
солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на
фронте, думаю, что обучение помогло усилить их возможности. И я
знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина
изменилась", – отметила Йованович.В 2015 году в Международном
центре миротворчества и безопасности, который находится в Яворове
Львовской области, началась подготовка бойцов Вооруженных сил
Украины по программе "Объединенной многонациональной группы по
подготовке – Украина" (JMTG-U) военными из США, Канады,
Великобритании, Дании, Литвы и Польши.По состоянию на октябрь 2017
года, обучение прошли восемь батальонов ВСУ и три –
Национальной гвардии Украины, сообщали в Минобороны.
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