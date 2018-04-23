Самой важной инвестицией в безопасность Украины военные считают обучение бойцов специалистами США и НАТО, отметила американский посол в Киеве Мари Йованович. Йованович: Мы предоставляем много важного оборудования Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook "Мы предоставляем много важного оборудования, включая приборы ночного видения, радары и так далее, которые не только улучшают возможности, но и спасают жизни украинцев", – сказала она.По словам дипломата, самой важной инвестицией украинские и американские генералы считают обучение, которое проводят для украинских бойцов представители США и их союзники по НАТО."Думаю, несмотря на то, что основные заслуги принадлежат именно украинским солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на фронте, думаю, что обучение помогло усилить их возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась", – отметила Йованович.В 2015 году в Международном центре миротворчества и безопасности, который находится в Яворове Львовской области, началась подготовка бойцов Вооруженных сил Украины по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) военными из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.По состоянию на октябрь 2017 года, обучение прошли восемь батальонов ВСУ и три – Национальной гвардии Украины, сообщали в Минобороны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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