В финале Кубка Испании "Барселона" разгромила "Севилью" (5:0) и в 30-й раз в своей истории выиграла трофей, передает со ссылкой на .

"Барса" является самой титулованной командой в истории турнира. "Атлетик" из Бильбао завоевывал Кубок короля 23 раза, мадридский "" - 19.

"Барселона" впервые в своей истории выиграла Кубок Испании в 4 сезонах подряд. Такое не удавалось никому в течение 85 лет - со времен "Атлетика", которая выдала серию побед в 1930-1933 годах.

Очередным шедевральным голом отметился форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец - второй в истории игрок, который забивал в 5 различных финалах Кубка Испании. На его счету 6 голов в решающих матчах за Кубок короля.

Покинув поле, многолетний капитан каталонцев Андрес Иньеста не сдерживал слез, ведь для него это может быть последний конец Кубка страны в футболке родного клуба.

"Севилья" - "Барселона" 0:5

Голы: Суарес, 14, Месси, 31 Суарес, 40, Иньеста, 52, Коутиньо, 69 (пен.)

"Севилья": Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес (Нолито, 86), Сарабия (Лайюнь, 82), Корреа (Сандро Рамирес, 46), Мюриэль

"Барселона": Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Коутиньо (Дембеле, 82), Серджио Роберто, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 76), Иньеста (Денис Суарес, 88), Месси, Суарес

Предупреждения: Меркадо, 34, Эскудеро, 38, Васкес, 74 - Иньеста, 67, Бускетс, 74

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Первым футболистом, который забивал в 5 финалах, был нападающий "Атлетика" из Бильбао Тельмо Сарра. Он стал автором 8 голов в решающих матчах за Кубок короля в период с 1942 по 1950 год.

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