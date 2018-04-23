Проблемы с коррупцией в Парламентской ассамблее Совета Европы не ограничиваются одним Азербайджаном, но расследование концентрировалось на этой стране из-за нехватки времени на расследование. В ПАСЕ обнаружили коррупцию Фото: ЕРА Изучением вопроса занималась умышленно созданная следственная группа. Она подтвердила несоответствие этическим стандартам деятельность отдельных депутатов."Была группа лиц, которые работали в ПАСЕ в пользу Азербайджана... Семь членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи", – объяснил глава следственной группы Николас Братца.Речь идет о подкупах со стороны представителей Азербайджана.Братца рассказал, что проблемы не ограничиваются одной страной, однако из-за нехватки времени расследование концентрировалось на деле страны с наибольшим количеством претензий.25 апреля 2017 года в ПАСЕ приняли механизм расследования обвинений в коррупции в отношении членов ассамблеи.В состав следственной группы вошли прежний президент Европейского суда по правам человека Николас Братца, французкий судья в отставке Жан-Луи Брурье и шведский омбудсмен Элизабет Фура. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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