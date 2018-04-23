Проблемы с коррупцией в Парламентской ассамблее Совета Европы не
ограничиваются одним Азербайджаном, но расследование
концентрировалось на этой стране из-за нехватки времени на
расследование. В ПАСЕ обнаружили коррупцию Фото: ЕРА Изучением
вопроса занималась умышленно созданная следственная группа. Она
подтвердила несоответствие этическим стандартам деятельность
отдельных депутатов."Была группа лиц, которые работали в ПАСЕ в
пользу Азербайджана... Семь членов и бывших членов ПАСЕ действовали
вопреки этическим стандартам ассамблеи", – объяснил глава
следственной группы Николас Братца.Речь идет о подкупах со стороны
представителей Азербайджана.Братца рассказал, что проблемы не
ограничиваются одной страной, однако из-за нехватки времени
расследование концентрировалось на деле страны с наибольшим
количеством претензий.25 апреля 2017 года в ПАСЕ приняли механизм
расследования обвинений в коррупции в отношении членов ассамблеи.В
состав следственной группы вошли прежний президент Европейского
суда по правам человека Николас Братца, французкий судья в отставке
Жан-Луи Брурье и шведский омбудсмен Элизабет Фура.
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