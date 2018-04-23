С 2014 США предоставили Украине почти 1 млрд долларов в сфере помощи для безопасности. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает

Отвечая на вопрос, когда наступит день, когда Украина получит оборонительное оружие от США, Йованович ответила: "Ничего нового об этом сказать не могу. Вы знаете, бесспорно, что это не такая информация, о которой мы публично говорим".

Посол подчеркнула: "Важно отметить, что с 2014 года США предоставили Украине почти один миллиард долларов в сфере помощи для безопасности. Это, конечно, включает оборудование, и мы часто сосредотачиваемся на этом, и я думаю, что мы предоставляем много важного оборудования, включая приборы ночного видения, радары и т.д., которые не только улучшают возможности, но также спасают жизни украинцев".

"Но самой важной инвестицией, по мнению наших и ваших генералов, является обучение, которые проводят для украинцев не только американцы, но и другие союзники НАТО. Несмотря на то, что основные заслуги принадлежат именно украинским солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на фронте, и я думаю, что обучение помогли усилить их возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась", - добавила Йованович.

Как сообщал американская дипломатия всячески помогает установить мир в Украине, в частности через представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и теперь ждет ответа Кремля, рассказала посол США в Украине Мари Йованович.

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