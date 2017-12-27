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Полиция начала расследование о халатности в автошколе, где обучали вождению Зайцеву
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27.12.2017 16:47
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Начальник Следственного управления Нацполиции Украины Сергей Чиж
сообщил, что по делу о ДТП в Харькове, в совершении которого
подозревают 20-летнюю Алену Зайцеву, проведены более 40 экспертиз,
допрошены свыше 100 человек и наработано около 30 томов уголовного
производства. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зайцева признала свою вину в совершении ДТП в Харькове Фото: Слава
Мавричев / Facebook Об этом журналистам 27 декабря сообщил
заместитель начальника Главного управления – начальник
Следственного управления Нацполиции Сергей Чиж, сообщают
"Українські новини"."По автошколе расследование выделено в
отдельное уголовное производство", – сказал он.Чиж уточнил,
что это производство расследуется по ст. 367 (служебная халатность)
Уголовного кодекса. Он также сообщил, что продление основного
производства по ДТП связано с ходатайством защиты одного из
подозреваемых о проведении дополнительных экспертиз."В ходе
последнего судебного рассмотрения адвокатом одной из сторон было
внесено ходатайство о дополнительных экспертизах. Поскольку, по его
мнению, некоторые из проведенных ранее экспертиз были
некачественными", – добавил Чиж.Он отметил, что по закону на
проведение экспертизы отведено от трех до 30 дней. После получения
результатов произойдет ознакомление с материалами дела, и оно будет
передано в суд.Также Чиж сообщил, что по делу о ДТП проведены более
40 экспертиз, допрошены свыше 100 человек и наработано около 30
томов уголовного производства.Вечером 18 октября в Харькове на
пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus
RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил
пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, пятеро
пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь
харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем
Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.Суд
20 октября принял решение арестовать Зайцеву до 16 декабря без
права залога. Ей вменяют нарушение правил безопасности
дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286
Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи
предусматривает 10 лет лишения свободы.6 ноября Дронову
объявили о подозрении. Полиция считает, что он нарушил правила
дорожного движения, остановившись за светофорным объектом, двигался
на запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не
убедился в безопасности выполняемого маневра.8 ноября суд арестовал
Дронова на 42 дня без возможности выйти под залог.10
ноября адвокаты бизнесмена обжаловали арест. 16 ноября
апелляционный суд отказался смягчить ему меру пресечения.13
декабря в суде Зайцева признала свою вину. Суд продлил ей
меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.
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