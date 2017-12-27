Начальник Следственного управления Нацполиции Украины Сергей Чиж сообщил, что по делу о ДТП в Харькове, в совершении которого подозревают 20-летнюю Алену Зайцеву, проведены более 40 экспертиз, допрошены свыше 100 человек и наработано около 30 томов уголовного производства. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зайцева признала свою вину в совершении ДТП в Харькове Фото: Слава Мавричев / Facebook Об этом журналистам 27 декабря сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник Следственного управления Нацполиции Сергей Чиж, сообщают "Українські новини"."По автошколе расследование выделено в отдельное уголовное производство", – сказал он.Чиж уточнил, что это производство расследуется по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса. Он также сообщил, что продление основного производства по ДТП связано с ходатайством защиты одного из подозреваемых о проведении дополнительных экспертиз."В ходе последнего судебного рассмотрения адвокатом одной из сторон было внесено ходатайство о дополнительных экспертизах. Поскольку, по его мнению, некоторые из проведенных ранее экспертиз были некачественными", – добавил Чиж.Он отметил, что по закону на проведение экспертизы отведено от трех до 30 дней. После получения результатов произойдет ознакомление с материалами дела, и оно будет передано в суд.Также Чиж сообщил, что по делу о ДТП проведены более 40 экспертиз, допрошены свыше 100 человек и наработано около 30 томов уголовного производства.Вечером 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.Суд 20 октября принял решение арестовать Зайцеву до 16 декабря без права залога. Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.6 ноября Дронову объявили о подозрении. Полиция считает, что он нарушил правила дорожного движения, остановившись за светофорным объектом, двигался на запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не убедился в безопасности выполняемого маневра.8 ноября суд арестовал Дронова на 42 дня без возможности выйти под залог.10 ноября адвокаты бизнесмена обжаловали арест. 16 ноября апелляционный суд отказался смягчить ему меру пресечения.13 декабря в суде Зайцева признала свою вину. Суд продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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