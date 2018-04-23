Порошенко объяснил рост ценности паспорта Украины По теме: после введения безвизового режима с Европейским союзом, написал президент в Twitter, пишет со ссылкой на . "Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев", - написал Порошенко. Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners



Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців

— Петро Порошенко (@poroshenko) Ранее также сообщалось, что на 21 пункт и занял 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.











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