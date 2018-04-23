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Порошенко объяснил рост ценности паспорта Украины
23.04.2018 03:59
Порошенко объяснил рост ценности паспорта Украины По теме:

после введения безвизового режима с Европейским союзом, написал президент в Twitter,  пишет со ссылкой на .

"Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев", - написал Порошенко.

      Ранее также сообщалось, что  на 21 пункт и занял 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.   





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