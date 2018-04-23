В из лагеря на Лысой горе участники националистической организации С14 выгнали цыган. После чего сожгли их палатки и вещи, передает со ссылкой на .

"После убедительных законных аргументов цыгане решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - написал в Facebook координатор организации Сергей Мазур.

По его словам, теперь службам благоустройства необходимо вернуть территорию парка в прежнее состояние.

Пассажиры жаловались на нашествие цыган на центральном вокзале столицы. В коридорах царил беспорядок и антисанитария. Пользователи соцсетей писали, что ромы без жетонов и карт пробегали через турникеты на станции метро "Вокзальная".

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