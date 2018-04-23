Народный депутат из "Блока Петра Порошенко" нарушил правила дорожного движения в центре , передает со ссылкой на .

Соответствующее видео выложил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Происшествие случилось в субботу, 22 апреля.

"Как в обычной цивилизованной стране, народный избранник был остановлен патрульной полицией и привлечен к ответственности.

Однако, просто почувствовать на себе административную ответственность и заплатить штраф, как сделал бы любой прогрессивный правосознательный гражданин, для народного избранника было мало или низко.

Господин Арьев решил вынести свое личное нарушения на всеобщее обсуждение и заодно назвать это "формально неправ", а патрульную полицию сравнить с "", - говорится в заметке.

Правоохранители рассказали, нардеп за рулем создал угрозу другим участникам дорожного движения и его действия могли быть квалифицированы как создание аварийной ситуации. За это водителя лишают права управления судом на срок от 6 месяцев до одного года.

Однако, патрульные действия водителя расценили по более мягкой квалификации - его привлекли к ответственности за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществления поворота. За что предусмотрен штраф - 255 грн.

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