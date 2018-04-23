В испанской Гранаде завершился чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IIB. Победу в соревновании одержали хозяева льда, сообщает со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Вторыми финишировали хоккеисты из Новой Зеландии, которые уступили испанцам в решающем матче со счетом 4:6. Действиями новозеландской команды на этом турнире руководил украинский специалист Анатолий Хорозов, который является племянником первого президента Федерации хоккея Украины Анатолия Николаевича Хорозова.

Примечательно, что на место в составе новозеландской команды претендовал нападающий Мартин Ли, который в свое время занимался в системе ДЮСШ “Сокол”.

Как сообщал юниорская сборная Украины выиграла домашний чемпионат мира по хоккею в Киеве.

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