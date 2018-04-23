Прокурор Мостисской районной прокуратуры наехал на пешехода в селе Торчиновичи Старосамборского района, передает со ссылкой на .

Трагедия произошла примерно в 21:50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород. Пострадавший, 64-летний локальный житель, погиб сразу, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

29-летний прокурор был за рулем машины "ВАЗ 2114". Он вместе с пассажиром автомобиля, также 29-летним жителем Самбора, получили телесные повреждения.

Журналистка телеканала Виктория Балицкая написала в соцсети, что прокурор был под действием спиртного. Проверка выявила 1,2 промилле алкоголя.

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил Zahid.net, что за рулем был прокурор Мостисской районной прокуратуры. Подробностей пока не сообщается. Пообещал, что областная прокуратура сделает это в понедельник, 23 апреля.

Вечером 19 апреля в Ивано-Франковске священник УГКЦ 43-летний Сергей Бусел из Калуша устроил , пытаясь скрыться от полиции. Находясь за рулем автомобиля , он проигнорировал требование правоохранителей об остановке, после чего несколько патрульных экипажей начали его преследование. Убежать священнослужителю не удалось, и на пересечении улицы Галицкой и Калужского шоссе он врезался в грузовик. Священник был пьян, Драгер показал 1,19 промилле алкоголя в крови.

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