По словам медиков, самыми "популярными" последствиями праздников для украинцев становятся такие проблемы, как переедание, отравление алкогольными напитками или просто бытовые травмы, сообщает УНН .

Медработники напоминают, что плотный и поздний новогодний ужин - это довольно тяжелое испытание для организма, в частности для системы пищеварения. Целесообразнее было бы поужинать немного раньше - в 8-9 часов вечера, а к праздничному столу к традиционному шампанскому подать легкие закуски. От блюд, которые перевариваются слишком долго - жареного мяса, солений, маринадов, копчений - медики советуют воздерживаться вообще. А также уместно будет принимать ферментативные препараты.

"Каждый человек индивидуально должен знать свою меру. Ферментативные препараты помогают, их желательно принять во время еды, если вы знаете, что вас ждет долгое застолье. Одна-две таблетки стандартных ферментативных препаратов - это неплохой вариант. И все же более правильным будет распределить свои силы во время приема пищи”, - отметил заведующий консультативного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Александр Комашко.

Кроме этого, хозяйкам следует избегать блюд, содержащих экзотические продукты -существует вероятность возникновения аллергической реакции организма на непривычную пищу.

“Новогодняя ночь - не лучшее время, чтобы экспериментировать с новыми продуктами, которые вы никогда не пробовали”, - подчеркнул заведующий.

Во время ужина не стоит пробовать все подряд - лучше ограничиться несколькими блюдами. Также стоит есть медленно и понемногу.

Еще один из советов как для новогоднего, так и любого застолья - это хорошо закусывать во время употребления алкогольных напитков (это замедлит всасывание алкоголя из желудка). Не следует смешивать различные алкогольные напитки, а также ни в коем случае не следует пить красное вино после употребления горячительных напитков.

“Выберите один напиток, который вы будете пить весь вечер, употребляйте равномерно, небольшими порциями, чтобы получить удовольствие, а не похмелье на следующий день. По поводу отравления суррогатами, здесь нет 100% гарантии, что вам он не попадется, потому что сейчас подделывают и дорогой алкоголь, но цена - это один из защитных факторов”, - добавил медик.

Врачи настоятельно советуют украинцам, которые решили провести Новый год в гостях или посетить новогоднюю елку, одеться по погоде. Если новогоднее празднование проходит с использованием салютов, фейерверков и других средств, необходимо поручить устройства такого мероприятия обученному человеку.

"Очень часто во время праздников люди любят запускать салюты, взрывать питарды. Особенно это опасно под воздействием алкоголя, потому что человек теряет бдительность, игнорируются меры безопасности и люди иногда получают травмы на ровном месте", - уточнил Комашко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американские ученые из Университета Орегона пришли к выводу, что регулярное употребление красного вина помогает бороться с лишним весом .

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