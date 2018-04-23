|Дружина Миколи Тищенка вразила сукнею з відвертим вирізом (ФОТО)
|23.04.2018 05:38
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Днями відомий рестораторм Микола Тищенко влаштував у Києві "Бал Квітів", на який завітало чимало знаменитостей. Подія відбувалася у власному ресторані Тищенко "COIN", а святкування співпало з днем народження його коханої.
Алла Барановська святкувала 23-тій день народження, тож недивно, що на події красуня буквально сяяла.
Для виходу на публіку Алла обрала сріблясту сукню з неймовірно шлибоким декольте.
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