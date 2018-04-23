В этом году Украина впервые принимает участие в плановой ежегодной встречи в формате G7. Министр Климкин присоединился к западу по приглашению Христи Фриланд — министра иностранных дел Канады — страны, которая в 2018 председательствует в Большой семерке. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Канаде.

“Это красноречивый жест, — говорит посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. — Мы благодарны Канаде за ответственное лидерство в противодействии российской агрессии и благодарны всем партнерам по G7 за единодушную и солидарную поддержку. Так делают настоящие друзья и дальновидные партнеры”.

G7 является неформальным объединением экономически развитых демократических стран мира — США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Традиционно во встречах G7 участвует представитель ЕС. После анесии Крыма по настоянию Канады из группы изъяли Россию.

Нынешний саммит лидеров Большой Семерки пройдет в июне в Шарлевуа (Квебек).

Как сообщал Павел Климкин принял участие в специальном заседании, посвященном ситуации в Украине.

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