В Германии выступили за продолжение жестоких санкций против России.

"Настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний необходимо до тех пор, пока не произойдет смягчение ситуации", - заявила министра обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает со ссылкой на .

Она добавила, что Путин не ценит слабости.

"Улучшению отношений с Россией препятствует аннексия Крыма, причастность страны к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защиту режима Асада", - отметила министр обороны Германии.

Ключевая проблема - это "образ врага". Он необходим Кремлю, но не Западу.

"ЕС необходимо изменить механизм принятия решений, в частности, по вопросам внешней политики. Сейчас для принятия необходима поддержка всех 28 членов Евросоюза. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции. Нужно ставить вопрос о возможности принятия ЕС решений простым большинством", - говорит фон дер Ляен.

Ранее Урсула фон дер Ляен заявляла, что не видит в президенте Владимире Путине партнера для стран Запада.

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