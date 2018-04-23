|Полиция не стала реагировать на сожжение табора ромов в Киеве (фото)
|23.04.2018 05:52
|
Об этом проинформировало «Громадське радио«.
В сети появились свежие фото с места пожара, на которых видно, что ромы, уходя из горящего палаточного городка, бросили даже необходимые вещи.
На Лысой горе стояло порядка 15 палаток, в каждой из которых жило по семье ромов, которые приехали из Закарпатья на заработки.
Стоит заметить, что в пресс-службе полиции Киева утверждают, что никаких обращений по поводу пожара к ним не поступало. Правоохранители также отказались отвечать, будут ли реагировать на инцидент.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями