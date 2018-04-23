Погода, Новости, загрузка...
Полиция не стала реагировать на сожжение табора ромов в Киеве (фото)
23.04.2018 05:52
Полиция не стала реагировать на сожжение табора ромов в Киеве (фото) Сотрудники правоохранительных органов не получили обращений по факту сожжения табора ромов на Лысой горе в Киеве, которое 21 апреля устроили члены националистической организации С14.

Об этом проинформировало «Громадське радио«.

В сети появились свежие фото с места пожара, на которых видно, что ромы, уходя из горящего палаточного городка, бросили даже необходимые вещи.

На Лысой горе стояло порядка 15 палаток, в каждой из которых жило по семье ромов, которые приехали из Закарпатья на заработки.

Стоит заметить, что в пресс-службе полиции Киева утверждают, что никаких обращений по поводу пожара к ним не поступало. Правоохранители также отказались отвечать, будут ли реагировать на инцидент.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить