Об этом проинформировало «Громадське радио«.

В сети появились свежие фото с места пожара, на которых видно, что ромы, уходя из горящего палаточного городка, бросили даже необходимые вещи.

На Лысой горе стояло порядка 15 палаток, в каждой из которых жило по семье ромов, которые приехали из Закарпатья на заработки.

Стоит заметить, что в пресс-службе полиции Киева утверждают, что никаких обращений по поводу пожара к ним не поступало. Правоохранители также отказались отвечать, будут ли реагировать на инцидент.

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