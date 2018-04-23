Международный валютный фонд пересмотрел главные принципы борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран, входящих состав МВФ.

Оценка коррупционных рисков будет учитываться при кредитовании стран. Правительствам будут предлагать на добровольной основе пройти проверку на уязвимости их систем управления.

"Эти изменения предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами", - говорится в заявлении.

В МВФ добавляют, что для того, чтбы решить проблему содействия коррупционной практике со стороны частных субъектов, государствам-членам будут предлагать охотно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ в рамках надзора с тем, чтобы убедиться, что они преследуют подкуп иностранных должностных лиц и располагают механизмами для прекращения отмывания и сокрытия "грязных" денег.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) заявил об ослаблении реформ в Украине.

Представители Украины и МВФ провели в Вашингтоне очередную встречу, во время которой были оговорены дальнейшие шаги для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша. Об этом сообщает Национальный банк Украины в Facebook.

Как сообщается, переговоры вели глава НБУ Яков Смолий и заместитель директора-распорядителя МВФ Девид Липтон. Он отметил, что Украина демонстрирует серьезный прогресс в стабилизации экономики.

"Международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, следовательно важно не терять времени. Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий," - подчеркнул Липтон.

Смолий, в свою очередь, заявил, что у Украины общее с МВФ видение дальнейшего сотрудничества. Он отметил, что украинская сторона сделает все возможное для успешной реализации реформ и продолжения сотрудничества.

Глава Минфина Александр Данилюк, который также присутствовал на встрече, сообщил, что его ведомство сейчас работает над проектом бюджетной резолюции на следующие три года. Этот документ позволит продолжить политику сокращения дефицита и снижения долговой нагрузки в соответствии с требованиями МВФ, пояснил министр.

Также на данный момент продолжается доработка условий прибытия миссии МВФ в Киев.

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