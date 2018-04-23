Ведущий в студии, похожей на ВВС, сообщает о "серьезном инциденте между Россией и ". Из-за конфликта между российской авации и войсками начинается атомная война, описывают сюжет ролика британские журналисты.

Видео сделано в виде выпуска экстренных новостей. Российский самолет-шпион обстрелял военно-воздушные силы . Российские военные корабли начали поражать цели , а королевскую семью эвакуировали. Кремль запускает термоядерные боеголовки и они уничтожают немецкий город Майнц и часть Франкфурта, рассказывает ведущий.

Журналисты ВВС заметили, что в сюжете похожи только буквы ВВС. Но шрифт и дизайн студии отличаются от настоящих.

Ролик выпустили для ирландской компании Benchmarking Assessment Group. в 2016 году. Имели целью проверить реакцию людей на такие новости. Об этом рассказывает актер Марк Рос - он исполнил роль ведущего. Говорит - на камеру помереджав, что информация - вымысел. Что случилось с отснятым материалом дальше, не имел понятия.

"Как актер, играющий эту роль, я записал видео на зеленом экране. Я не принимал никакого участия в его редактировании или выпуска окончательного варианта", - рассказывает Рис (технология "зеленого экрана" позволяет монтировать любой фон на видео. - Gazeta.ua)..

Журналисты забеспокоились, потому что видео в редактируемом виде - без предупреждения о фейковый содержание - пересылается в англоязычном секторе интернета. В частности, из WhatsApp. Работники прессы напоминают, что любую информацию следует испытывать. Подобные ролики - на их официальном канале в You Tube.

Жители столицы Саудовской Аравии города Эр-Рияд сообщали о попытке военного переворота. У дворца нынешнего короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда слышали выстрелы. Очевидцы сообщали о взрывах. В небе видели военные самолеты. В Саудовской Аравии не происходит восстание. У дворца короля пролетал игрушечный дрон и его сбила служба безопасности. Об этом со ссылкой на представителя полиции города Эр-Риад сообщает правительственная пресса.

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