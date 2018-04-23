|Госстат рассказал, какие зарплаты получают украинцы
|23.04.2018 06:08
|
Такие данные предоставил Госстат. В то же время по результатам опроса реальных украинцев об их заработках, каждый пятый признался, что получает 15 тыс. грн и более, пишет Work.ua.Автор: Work.ua
Опрос проводился в апреле 2018 года. В нем приняли участие 3003 человека.
В то же время 17% респондентов ежемесячно получают 6-7 тыс. грн. Менее 3 тыс. имеют только 8,5% опрошенных.
Почти все опрошенные украинцы недовольны своими доходами. Всего 7% респондентов устраивает зарплата.Автор: Work.ua
Большинство украинцев недовольны тем уровнем зарплаты, который имеют.
В то же время 6% опрошенных украинцев ничего не делают, чтобы улучшить финансовое положение. Однако 36% меняют работу, чтобы зарабатывать больше. 25% — повышают квалификацию, учат иностранные языки. Почти 20% респондентов берут на себя больше обязательств.Автор: Work.ua
Большая часть опрошенных пытаются повлиять на уровень своей зарплаты.
Источник