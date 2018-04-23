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Госстат рассказал, какие зарплаты получают украинцы
23.04.2018 06:08
Госстат рассказал, какие зарплаты получают украинцы Украинцы в среднем зарабатывают от 6 до 7 тыс. грн ежемесячно.

Такие данные предоставил Госстат. В то же время по результатам опроса реальных украинцев об их заработках, каждый пятый признался, что получает 15 тыс. грн и более, пишет Work.ua.

Автор: Work.ua

Опрос проводился в апреле 2018 года. В нем приняли участие 3003 человека.

В то же время 17% респондентов ежемесячно получают 6-7 тыс. грн. Менее 3 тыс. имеют только 8,5% опрошенных.

Почти все опрошенные украинцы недовольны своими доходами. Всего 7% респондентов устраивает зарплата.

Автор: Work.ua

Большинство украинцев недовольны тем уровнем зарплаты, который имеют.

В то же время 6% опрошенных украинцев ничего не делают, чтобы улучшить финансовое положение. Однако 36% меняют работу, чтобы зарабатывать больше. 25% — повышают квалификацию, учат иностранные языки. Почти 20% респондентов берут на себя больше обязательств.

Автор: Work.ua

Большая часть опрошенных пытаются повлиять на уровень своей зарплаты.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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