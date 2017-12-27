Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс встречать освобожденных из плена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на странице в Facebook, передает

"Петр Порошенко уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена", - написал Цеголко.

Напомним, уже завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР", последним отдали 75 человек.

О том, что к новогодним и рождественским праздникам должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбасса.

Украинская сторона заявила о готовности осуществить обмен по схеме "306 на 74" . Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобжденным из плена.

При этом и российская и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых в Донбассе будет продолжаться.

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