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В Раде заработала е-регистрация нардепов
01.11.2019 23:10
В Верховной Раде заработала электронная регистрация народных депутатов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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