Итоговое заявление совещания глав МИД G7 в Торонто будет выдержано в жестких тонах в отношении внешней политики России, в частности, по вопросам Сирии и Украины, сообщают СМИ со ссылками на собственные информированные источники, об этом пишет Интерфакс.

В то же время, говорится в сообщениях, министры отметят необходимость оставить открытыми двери для возможного сотрудничества с РФ в ряде важных международных проблем.

"Тон заявления будет жестким в связи с теми действиями, которые Россия уже предприняла. В то же время в нем должно быть понятно, что двери (для сотрудничества - ред.) открыты. Если вы (русские - ред.) хотите, чтобы к вам относились как к великой державе, то работайте вместе с нами", - заявил один из источников.

Глава МИД Германии Хайко Маас, в частности, призвал Россию оказать помощь в урегулировании сирийского кризиса.

"Мы знаем, что сирийский конфликт нельзя решить без российского участия. Но взамен нужны конструктивные предложения", - сказал он журналистам.

Источники сообщают, что на совещании не планируется обсуждать вопросы новых санкций против России, однако эта тема может возникать в процессе двусторонних встреч.

МИД Канады накануне министерской встречи отметил в своем сообщении в твиттере:

"Министр Христя Фриланд и главы МИД "семерки" подтвердили свое уважение международного порядка, основанного на правилах, включая территориальный суверенитет.

Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями в отношении Украины, будут продолжать действовать".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который будет приглашен на некоторые заседания в ходе работы совещания, в интервью канадским СМИ декларировал, что "совместная борьба с Украиной даст демократическому сообществу больше понимания усилий России по дестабилизации западного мира".

После неформальной встречи министров "семерки", устроенной главой канадского МИД, Павел Климкин заявил, что главы МИД "семерки" на переговорах в Торонто воспринимают Украину как неотъемлемую часть свободного мира.

"Спасибо Христе Фриланд и всем министрам ИД стран G7 за дружескую беседу. Обсудили оккупированные Крым и Донбасс. Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", - написал он в своем твиттере в воскресенье вечером.

Помимо России на встрече планируется обсудить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Сирии и в ближневосточном регионе, а также палестино-израильский конфликт.

Кроме того, министры намерены затронуть такие темы, как противодействие терроризму, в том числе в киберпространстве, и нераспространение оружия массового поражения.

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