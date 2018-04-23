Террорист Эдуард Басурин, занимающий у боевиков должность «представителя оперативного командования «ДНР», обвинил группу инспекторов НАТО из Канады, Дании и Норвегии в обострении ситуации в регионе и причастности к военным преступлениям на Донбассе.

«По нашим данным, группа иностранных инспекторов, прибывших 15 апреля в зону конфликта в Донбассе, является основной причиной обострения ситуации на линии соприкосновения», — заявил Басурин, информирует svodka.net.

По словам Басурина, стоит инспекторам появиться на участке фронта, как тот тут же подвергается артиллерийской атаке со стороны вооруженных сил Украины. Так, он связал приезд офицеров НАТО на горловское направление 17 апреля с якобы имевшими местообстрелами Горловки, Зайцево и Широкой Балки в тот же день, а их появление на юге Донбасса 20 апреля с массированным обстрелом сел Саханка и Ленинское.

«Разрушения и жертвы служат только для формирования отчетных материалов об успешной работе председателя инспекции полковника Франсуа Касолита из Канады и его земляка майора Оуэна Брэдбури, прибывшего в составе подобной инспекции в Донбасс уже во второй раз», — уверяет террорист «ДНР».

Он добавил, что на данный момент ведется сбор доказательств якобы причастности НАТО к «военным преступлениям» подразделений Вооруженных сил Украины. Материалы будут переданы в «суды «ДНР», а впоследствии и в международные инстанции.

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