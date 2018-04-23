Северная Корея с 21 апреля прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также сворачивает работу ядерного полигона.

Об этом заявил руководитель КНДР Ким Чен Ын, передает официальное северокорейское агентство новостей KCNA.

По его словам, сейчас КНДР не нужны испытания ракет, поскольку вся «научная работа» по созданию ядерных боеголовок, а также разработка средств доставки и нанесения удара была завершена. Таким образом, сказал он, миссия северного ядерного полигона подошла к концу.

Лидер КНДР назвал «чудесной победой» то, что ему «удалось за менее пяти лет построить ядерную державу».

Ын отметил, что эти действия являются подтверждением его обещаний остановить испытания, так как он занимает «миролюбивую позицию» и хочет «внести позитивный вклад в строительство мира, свободного от ядерного оружия».

Такое решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу, 20 апреля.

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