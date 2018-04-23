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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/доллар
23.04.2018 06:20

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 апреля установлены на таком уровне:

26,178455 грн за доллар;

32,223060 грн за евро;

0,426900 грн за российский рубль;

36,780956 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 апреля, курс всех валют уменьшился.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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