Подозреваемая в подготовке террористического акта нардеп Надежда Савченко уже 31-й день голодает в следственном изоляторе передает со ссылкой на .

23 марта Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания ее под стражей в течение двух месяцев. Голодание объявила тогда же. На три дня делала перерыв, чтобы смогла пройти полиграф. После прохождения сказала, что голодание здесь ни к чему. Не смогла пройти детектор лжи, потому что это она человек, "который сложно тестируется".

В четверг, 19 апрелю Савченко проходила экспертизу с вменяемости. Результаты пока неизвестны.

За несколько дней до этого нардеп с третьего раза прошла полиграф. Полиграфологи должны определиться с предыдущими выводами и с тем, нужно ли им еще продолжать экспертизу.

На одном из телефонов следователи нашли образцы женской слюны, которую надо проверить. Сдать эти образцы охотно для экспертизы Надежда Савченко отказалась.

"Мне очень нравится формулировка" принудительный отбор образцов ". Что вы еще у меня принудительно отберете - жизнь? Есть множество окурков, стаканчиков, из которых я пила. Они могут набрать полно моей слюны там. Еще могу когда плюнуть генпрокурору в морду. И тогда пусть берут образцы оттуда ", - заявила Савченко.

Савченко подозревают в подготовке покушения на высшее руководство страны. Следователи говорят, что она якобы хотела подорвать Верховную Раду из гранатометов и минометов из России и ЛДНР. Для этого сговорилась с главарями боевиков ЛДНР и с руководителем центра освобождение пленных Владимиром Рубаном.

23 марта Шевченковский районный суд избрал меру пресечения содержание его под стражей на два месяца. В тот же день объявила голодовку. Из-за отказа от пищи были спазмы желудка и кровавая рвота.

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