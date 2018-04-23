Соответствующий снимок опубликован на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

«Це прекрасно. Хтось вирішив повісити трішечки правди», — говорится в сообщении.

На фото снята фееричная фраза, которая объясняет всю суть борьбы с незаконной уличной торговлей в столице. Фото тут же стали бурно обсуждать в сети.

«И смешно, и с*ка правда!», «Имитация борьбы», «Ну а как бороться с торговлей и со 102, которая… эээ… ничего не делает, скажем так», — пишут они.

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