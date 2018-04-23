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«Торговля запрещена, но можем договориться», — как в Киеве борются со стихийной торговлей (фото)
23.04.2018 06:23
«Торговля запрещена, но можем договориться», — как в Киеве борются со стихийной торговлей (фото) В сети появилось фото, которое красочно описывает борьбу с уличной торговлей в Киеве.

Соответствующий снимок опубликован на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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«Це прекрасно. Хтось вирішив повісити трішечки правди», — говорится в сообщении.

На фото снята фееричная фраза, которая объясняет всю суть борьбы с незаконной уличной торговлей в столице. Фото тут же стали бурно обсуждать в сети.

«И смешно, и с*ка правда!», «Имитация борьбы», «Ну а как бороться с торговлей и со 102, которая… эээ… ничего не делает, скажем так», — пишут они.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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