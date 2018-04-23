Оккупанты продолжают применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Сводка Пресс-центр штаба АТО за сутки 22 апреля 2018 года, информирует svodka.net.

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 30 обстрелов позиций украинских защитников. Противник продолжает нарушать Минские соглашения применяя запрещенное оружие.

В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов агрессор вел огонь по нашим укреплениям близко Новгородского и Луганского. Кроме того, по Новгородскому, Новоселовке и Троицкому оккупанты применили 82-мм минометы, гранатометы различных систем — в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки, крупнокалиберные пулеметы — по защитникам Луганского и Троицкого, а вооружение БМП и стрелковое оружие — по украинским позициям под Новгородским.

На Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям близко Талаковки. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Авдеевки, Шахты «Бутовка», Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы — под Павлополем, Гнутово, Красногоровкой и Широкино, а стрелковое оружие — неподалеку Каменки. Кроме того, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

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В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

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