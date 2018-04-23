Страны «Большой семерки» выступают за сохранение антироссийских санкций. Об этом говорится в Twitter канадского МИД.

«Министр Фриланд (глава МИД Канады – ред.) и другие главы МИД «большой семерки» подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия в Украине сохранятся», – говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.

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