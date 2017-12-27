|Следующий обмен пленным может пройти по формуле "74 на 29"
|27.12.2017 16:50
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Дата второго этапа пока не уточняетсяУкраинская сторона может обменять 74 пленных боевика на 29 своих заложников в рамках следующего обмена пленными.
Фото:rian.com.ua
В рамках следующего этапа могут быть обменены более ста человек.
" На второй этап будет переведено определенное количество лиц - сегодня это 74 человека, которые содержатся украинской стороной, и 29, находящихся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются украинской стороной", - заявил руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук в эфире телеканала " НТВ ".
Когда именно может произойти следующий обмен пленными он не уточнил.
Отметим, что месяц назад на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждался следующий обмен пленными в Донбассе по формуле "80 на 20".
Напомним, 27 декабря боевики "ЛНР" вернули украинской стороне 16 пленных . В свою очередь, на оккупированную территорию отправились 75 человек. Более десятка людей из списка боевиков на обмен отказались возвращаться на неподконтрольную силам АТО территорию.