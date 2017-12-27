Дата второго этапа пока не уточняется

В рамках следующего этапа могут быть обменены более ста человек.

" На второй этап будет переведено определенное количество лиц - сегодня это 74 человека, которые содержатся украинской стороной, и 29, находящихся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются украинской стороной", - заявил руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук в эфире телеканала " НТВ ".

Когда именно может произойти следующий обмен пленными он не уточнил.

Отметим, что месяц назад на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждался следующий обмен пленными в Донбассе по формуле "80 на 20".