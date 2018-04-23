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Атака на Украину - это атака на свободный, демократический мир, - Климкин о встрече G7 в Торонто
23.04.2018 06:32
Атака на Украину — это нападение на свободный, демократический мир, — Климкин о встрече G7 в Торонто

Министры иностранных дел «группы семи» на переговорах в Торонто обсудили оккупированные Крым и Донбасс, Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства.

Об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Спасибо Христе Фриланд и всем министрам ИД стран G7 за дружескую беседу. Обсудили оккупированные Крым и Донбасс. Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир», — написал он, информирует svodka.net.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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