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Жириновский: Зачем России иметь такую же экономику, как в Китае, если нас в 10 раз меньше?
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23.04.2018 06:35
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экономика Китая большая
за счет большой численности населения, а успехи США связаны с тем,
что американцы "все воруют". Жириновский заявил, что Россия берет
"качеством" Фото: ldpr.ru "У нас есть честное первое место по
многим позициям. И не надо говорить дурацкие фразы, что "экономика
Китая в 10 раз больше". У него население в 10 раз больше! Нам зачем
иметь такую же экономику, как в Китае, если нас в 10 раз
меньше?" – отметил он.Жириновский добавил, что успехи США
связаны с тем, что Америка "ворует все, свозит со только
мира"."Надо сравнивать сопоставимые вещи. Сколько чего приходится
на 100 тыс. населения. Вот здесь у нас цифры совершенно другие. И
не надо брать страны, у которых огромное население, или всю жизнь
они занимаются колонизацией, или Польша живет на чужих землях.
Хорошо жить на чужой земле, кто-то освоил, облагородил, мы пришли,
великие поляки, и живем там. А пахали там русские крестьяне. Живите
дома все, на своей земле", – подытожил он.Российский ВВП
меньше американского почти в 15,5 раз, китайского – в 9,5 раз
(по другим оценкам, в 14 раз). Доля России в мировой
экономике – 1,77%. При этом Россия занимает первое место в
мире по территориям (Китай на третьем месте, а США, – на
четвертом). По численности населения Россия находится на
девятом месте между стран мира с населением 142,5 млн человек. При
этом рождаемость в России в 2017 году упала до
минимума за последние 10 лет. В Китае проживает более 1,3
млрд человек (первое место в мире), а в США, – 322,6 млн
(третье место).
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