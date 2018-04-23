|Преступник заставил полицию эвакуировать остров
|23.04.2018 06:38
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Во Франции полиция эвакуировали людей с острова Мон-Сен-Мишель из-за мужчины, который угрожал стражам порядка, передает со ссылкой на .
Один из гидов туристического автобуса сообщил о мужчине, который во время поездки кричал полиции и жандармам.
"Я собираюсь убить копа", - будто бы выкрикивал он.
Мужчина ушел из автобуса. За ним следили камеры наблюдения, но потом он исчез из поля зрения.
Неизвестно, имеет ли он оружие.
Полиция эвакуировала с острова туристов. Аббатство на острове закрыли.
На острове полиция разыскивает мужчину. Местных жителей просят оставаться дома.
По меньшей мере 15 человек эвакуировали из 13 бунгало в британском Грейт-Ярмоти в Норфолке. Дома и придомовые территории падают в море после того, как "мини-Зверь-с-Востока" разорвал береговую линию.