Во Франции полиция эвакуировали людей с острова Мон-Сен-Мишель из-за мужчины, который угрожал стражам порядка, передает со ссылкой на .

Один из гидов туристического автобуса сообщил о мужчине, который во время поездки кричал полиции и жандармам.

"Я собираюсь убить копа", - будто бы выкрикивал он.

Мужчина ушел из автобуса. За ним следили камеры наблюдения, но потом он исчез из поля зрения.

Неизвестно, имеет ли он оружие.

Полиция эвакуировала с острова туристов. Аббатство на острове закрыли.

На острове полиция разыскивает мужчину. Местных жителей просят оставаться дома.

По меньшей мере 15 человек эвакуировали из 13 бунгало в британском Грейт-Ярмоти в Норфолке. Дома и придомовые территории падают в море после того, как "мини-Зверь-с-Востока" разорвал береговую линию.

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