|Мэр оккупированного города на Донбассе пообещал войска «Новороссии» в Киеве (видео)
|23.04.2018 06:39
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На этот раз он пообещал, что войска несуществующей «Новороссии» пройдут по Крещатику.
Отвечая на вопрос в эфире пропагандистского телеканала Union, Приходько предрек окончание развязанной Россией войны в Киеве.
«Я маленький человек, я чиновник, я мэр Горловки. Я не знаю ни военно-политических, ни других планов. Но знаю одно: война закончится в Киеве парадом победы. Когда войска «Новороссии» пройдут чеканным шагом по Крещатику», — сказал «мэр».
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