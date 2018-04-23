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Мэр оккупированного города на Донбассе пообещал войска «Новороссии» в Киеве (видео)
23.04.2018 06:39
Мэр оккупированного города на Донбассе пообещал войска «Новороссии» в Киеве (видео) Так называемый мэр оккупированной террористами Горловки Иван Приходько отличился новыми угрозами в адрес Украины.

На этот раз он пообещал, что войска несуществующей «Новороссии» пройдут по Крещатику.

Отвечая на вопрос в эфире пропагандистского телеканала Union, Приходько предрек окончание развязанной Россией войны в Киеве.

«Я маленький человек, я чиновник, я мэр Горловки. Я не знаю ни военно-политических, ни других планов. Но знаю одно: война закончится в Киеве парадом победы. Когда войска «Новороссии» пройдут чеканным шагом по Крещатику», — сказал «мэр».

 

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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