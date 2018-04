Украина опустилась в рейтинге демократии из-за давления на масс-медиа и активистов, которые борются с коррупцией, говорится в отчете правозащитной организации Freedom House Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism, сообщает Голос Америки. По сообщению экспертов Freedom House, в минувшем году Украина в целом не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах, как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и борьба с коррупцией. "Изменения уровня демократии неоднозначны. Есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации. Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции. Потому что это касается преследования активистов в течение года. А также законодательство об электронных декларациях в отношении активистов, которое содержит безосновательные требования по организации якобы для прозрачности, но на самом деле они затрудняют работу активистов", сообщал директор исследования Нейт Шенккан. Между тем, знаток подчеркнул, что общая оценка уровня коррупции в Украине не снизилась. Шенккан добавил, что "в вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией". Наряду с этим, подчёркивается, что децентрализация делает Украину более демократичной. В свою очередь знаток Института Кэннона отмечает, что в Украине строить демократию очень затруднительно. "Важно понимать, это краткосрочный спад, или возвращение к тенденции прошлого. На этот вопрос должно ответить руководство страны", заявил он в комментарии Голосу Америки. Наряду с этим сенатор Бен Кардин призвал поддержать Украину, с целью помогать ей преодолеть коррупцию и добиться независимости судебной ветви власти. В контексте подготовки к президентским и парламентским выборам в 2019 году, как отмечают эксперты, давление с боку власти на гражданское общество может усилиться, антикоррупционная реформа будет заторможена. И главной задачей борцов с коррупцией станет сохранение новоссозданных антикоррупционных институтов. В то же время, прогнозируется, что медицинская реформа и децентрализация будут развиваться. Напомним, что согласно данным отчета Freedom House Украина и такие государства как Молдова, Грузия, Армения и Кыргызстан, двигаются в "отрицательном направлении" и имеют самый высокий риск превратиться в авторитарные. Ранее правозащитная организация Freedom House отнесла Украину к категории частично свободных стран из-за недостаточной борьбы с коррупцией и угрозам свободы СМИ. Freedom House разместила Украину на 18 место из 29 пост-коммунистических стран по уровню свободы. "Окно возможностей не закрылось в Украине, но оно сократило размеры", говорится в сообщении Freedom House. Напомним, что самообогащение ряда высокопоставленных политиков, которые прикрываются "проевропейскостью", согласно ряду западных экспертов и СМИ, дискредитирует реформы, Евросоюз, снижая его влияние и затрудняя процесс имплементации реформ в Украине. Об этом в комментарии, опубликованном сайтом аналитического центра European Council on Foreign Relations, сообщил ранее Густав Грессель, исследователь Европейской программы данного центра, который специализируется в вопросах безопасности и обороны. С исследователем созвучны американские эксперты Грэм Робертсон и Григоре Поп-Элеки, которые в The Washington Post отметили, что "большая часть политического класса Украины остается коррумпированной и в значительной степени нереформированной. Несмотря на две революции за десятилетие, многие украинские политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить государство". Месседж прост — западная помощь основывается на четких условиях: украинские власти либо соглашаются реально бороться с коррупцией и снижают давление на журналистов, либо утрачивают западную поддержку.

