Крымские компании и крупные госпредприятия смогут принять участие в реализации проектов по восстановлению Сирийской Арабской Республики, если это будет согласовано на федеральном уровне.

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Об этом так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе встречи с журналистами, информирует svodka.net.

«Процесс восстановления Сирии обсуждается на федеральном уровне. Главную позицию здесь обозначает наш президент, а также министерство иностранных дел. При этом крымские компании и Республика Крым готовы участвовать в этом процессе, но после того, как это будет согласовано на федеральном уровне», — сказал Аксенов.

По словам главаря оккупационной администрации полуострова, в настоящее время рассматриваются возможности загрузки портовых мощностей, а также варианты поставки продовольствия и строительных материалов из Крыма в Сирию.

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«Мы изучим возможности. Если я увижу, что какие-то крымские компании или наши крупные государственные унитарные предприятия готовы что-либо реализовывать, я сам обращусь к нашему президенту с просьбой дать согласие на работу в Сирийской Арабской Республике», — заверил Аксенов.

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