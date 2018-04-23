Главой Социал-демократической партии Германии впервые за почти 155-летнюю историю СДПГ стала женщина – руководитель фракции партии в Бундестаге Андреа Налес.

Делегаты внеочередного съезда социал-демократов в воскресенье, 22 апреля, избрали на должность главы партии лидера фракции партии в Бундестаге Андреу Налес.

Она получила 66,35 процента голосов и опередила конкурентку – бургомистра города Фленсбург Симону Ланге.

Должность главы партии освободилась после того, как в феврале ее оставил Мартин Шульц, под председательством которого социал-демократы показали худший результат на выборах в Бундестаг со времен окончания Второй мировой войны.

Ожидается, что Налес даст партии новое дыхание.

В правительстве Ангелы Меркель в 2013-2017 годах Налес была министром труда.

47-летняя политик родилась в рабочей семье в Рейнланд-Пфальце, изучала политологию, философию и германистику в Боннском университете. В СДПГ – с 18 лет, в годы студенчества была помощником депутата Бундестага. С 2003 года – в президиуме партии.

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