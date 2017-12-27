|Взрыв в Афганистане: погибли 6 полицейских, такое же количество раненых
|27.12.2017 16:52
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В результате взрыва в афганской провинции Гильменд погибли 6 человек. В числе пострадавших тоже 6.В афганской провинции Гильменд произошел взрыв, в ходе которого погибли 6 человек и еще ранеых оказалось шесть силовиков.
В настоящий момент уточняются все обстоятельства трагедии.
Напомним, что Афганистан активно продолжает войну одновременно против двух запрещенных в РФ террористических организаций. Это «Исламское государство» и «Талибан».
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