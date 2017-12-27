Погода, Новости, загрузка...
Взрыв в Афганистане: погибли 6 полицейских, такое же количество раненых
27.12.2017 16:52

В результате взрыва в афганской провинции Гильменд погибли 6 человек. В числе пострадавших тоже 6. 

В афганской провинции Гильменд произошел взрыв, в ходе которого погибли 6 человек и еще ранеых оказалось шесть силовиков. 

В настоящий момент уточняются все обстоятельства трагедии. 
Напомним, что Афганистан активно продолжает войну одновременно против двух запрещенных в РФ террористических организаций. Это «Исламское государство» и «Талибан». 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить