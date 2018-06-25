Семь человек получили ранения, в том числе двое людей в критическом состоянии после того, как автомобиль въехал в пешеходов возле церкви в ирландской столице ДУблине в понедельник. Об этом сообщает The Irish Times, передает .

Инцидент произошел возле церкви Непорочного Зачатия в Клондалкине, на западе Дублина, где люди собрались на похороны.

Полиция Ирландии сообщила, что водителю автомобиля стало плохо, а затем он въехал в группу людей.

За рулем машины, как сообщается, был священник, но не местного прихода. Он оказался между пострадавших.

Похороны, которые должны были состояться в церкви сегодня утром, были отложены на несколько часов.

Напомним, в Нидерландах автомобиль въехал в толпу на музыкальном фестивале.

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