Инвестировать в захваченные месторождения РФ не может.

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Посредством механизмов международных судов Россию можно привлечь к ответственности за незаконную добычу газа на шельфе аннексированного Крыма. Такое мнение президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», знаток по вопросам энергетики Михаил Гончар высказал во время чата в «Главреде», информирует svodka.net.

По его словам, с момента захвата Крыма фейковым предприятием «Черноморнефтегаз», работающим под руководством российской администрации, украдено из украинских месторождений на мелководном шельфе Черного моря более 7 млрд кубометров газа.

«Вероятно, Россия откажется от использования этого газа после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод из Тамани в Крым через Керченский пролив. В Москве прекрасно понимают, что шельфовые месторождения, из которых крадется газ, к Крыму отношения не имеют, и рано или поздно придется нести ответственность за незаконно присвоенное чужое имущество и компенсировать нанесенный ущерб», — считает знаток.

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Гончар добавил, что инвестировать в эти месторождения российские захватчики не могут, поскольку в таком случае компании РФ попадут под санкционный режим, а местная власть не имеет надлежащих инвестиционных ресурсов, следовательно сейчас наблюдается падение газодобычи на месторождениях.

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