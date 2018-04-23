Афганские власти рассказали, что все погибшие в результате атаки –
гражданские лица, многие из них – женщины и дети. Ранее было
известно о 48 погибших. Более 100 человек пострадали в результате
атаки.Местные чиновники сказали, что все погибшие – гражданские
лица, многие из них – женщины и дети.Утром 22 апреля произошел
теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле. Его устроил
террорист-смертник. Ответственность за произошедшее взяли на
себя боевики "Исламского государства". Они заявили, что целью
теракта были шиитские "отступники".Днем 22 апреля рядом с центром
регистрации избирателей в городе Пули-Хумри в афганской провинции
Баглан также произошел взрыв, в результате которого погибло
шесть человек, еще пять получило ранения.За последнюю неделю в
Афганистане произошло уже несколько нападений на центры регистрации
избирателей. В июле 2018 года в стране должны пройти
парламентские выборы.
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