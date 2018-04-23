Об этом в интервью «Апострофу» рассказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

«Не знаю, во что это выльется – в массовые беспорядки или во что-то иное. Но прорывов все больше и больше: это и события в Кемерово, которые аукнулись по всей стране, и мусорные бунты, с которыми вообще ничего нельзя сделать, потому что невозможно быстро мусорные заводы построить, деньги давно разворованы. А люди не хотят жить на свалках. И что против них делать?! Выступают целые города. И заставить людей подчиниться и молча нюхать вонь нет возможности», — говорит Зубов.

Историк напоминает о митинге в Волоколамске, на который вышел весь город и говорит, что теперь же похожие акции проходят во всем Подмосковье и некоторых регионах Московской области.

«Так что все это продолжается и будет усиливаться. Я уверен, что молодежь очень негативно отреагирует на отключение Telegram и вообще на набег ФСБ в сеть. Telegram имеет 16 млн пользователей в России, и большинство из них, конечно, после этого станут оппозиционными режиму», — констатирует он.

В данном контексте Зубов также приводит в пример протесты в Армении, где главными действующими лицами являются студенты.

«И возглавляет протесты Никол Пашинян, человек, похожий на Навального – тоже человек из народа, активный, честный, известный, не ереванец, а из провинции, из Иджевана… Я думаю, что людям очень надоел этот криминальный режим Сержа Саргсяна. Всегда могут подавить, конечно. Посмотрим, как оно будет. Но пока недовольство очень велико. Это политическое действо против узурпации власти. По сути говоря, Серж Саргсян точно копирует Путина, чтобы стать пожизненным диктатором. И армянское общество понимает, что сейчас такой момент, что или да, или нет. Что нужно сказать «нет», иначе будет поздно», — говорит Зубов.

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