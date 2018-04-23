Представляющий республиканскую партию сенатор США от штата Колорадо Кори Гарднер призвал Госдеп включить Россию в список стран-спонсоров терроризма.

«Государственный департамент должен рассмотреть возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма, куда уже входят ее близкие союзники Иран и Сирия. Россия вторглась в соседние Украину и Грузию, поддерживает преступный режим Башара Асада и наших врагов в Афганистане, а также ведет активную информационную войну против западных демократий, включая вмешательство в американские выборы 2016 года», — заявил Гарднер в своем Facebook.

В своей статье для The New York Times Гарднер отметил, что такое решение будет еще одним инструментом давления на Россию наряду с финансовыми санкциями. Он также выразил мнение, что оснований для него накопилось уже довольно.

Сенатор обратил внимание на заявление Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая признала Россию виновной в случившемся на территории Великобритании отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Кроме того, Гарднер заявил об участии России в сирийском конфликте сразу на двух сторонах: президента Сирии Башара Асада и ИГИЛ.

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