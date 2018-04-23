Центр "Миротворец" заявил, что имеет записи компрометирующих разговоров нардепа Александра Онищенко с представителем .

Об этом говорится в заявлении центра, передает со ссылкой на .

С кем именно общался Онищенко, не сообщается. Указывается только страна встречи, где был записан разговор.

"Вы не поверите, но у центра "Миротворец" тоже есть записи беглеца Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже очень интересны. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора. Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", - говорится в заявлении.

18 апреля нардеп Александр Онищенко, который проживает в Испании, вышел в эфир одного из украинских телеканалов. Он включил аудиозапись своего разговора с человеком, голос которого похож на президента Петра Порошенко.

На записи мужчины договариваются относительно экс-министра экологии Николая Злочевского, который обладает газодобывающей компанией Burisma. По словам Онищенко, президенту предложили долю в компаниях Злочевского. После этого против экс-министра времен Януковича закрыли все уголовные дела.

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