|"Миротворец" имеет компромат на Онищенко
|23.04.2018 07:17
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Центр "Миротворец" заявил, что имеет записи компрометирующих разговоров нардепа Александра Онищенко с представителем .
Об этом говорится в заявлении центра, передает со ссылкой на .
С кем именно общался Онищенко, не сообщается. Указывается только страна встречи, где был записан разговор.
"Вы не поверите, но у центра "Миротворец" тоже есть записи беглеца Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже очень интересны. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора. Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", - говорится в заявлении.
18 апреля нардеп Александр Онищенко, который проживает в Испании, вышел в эфир одного из украинских телеканалов. Он включил аудиозапись своего разговора с человеком, голос которого похож на президента Петра Порошенко.
На записи мужчины договариваются относительно экс-министра экологии Николая Злочевского, который обладает газодобывающей компанией Burisma. По словам Онищенко, президенту предложили долю в компаниях Злочевского. После этого против экс-министра времен Януковича закрыли все уголовные дела.