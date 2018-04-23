«В этом вопросе ничего не изменилось, на данный момент это не является темой для дискуссии», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас,передает DW.

Выполнение условий для возвращения в G8 лежит исключительно на самой России, добавил Мас.

Глава МИД Германии призвал Россию к конструктивному сотрудничеству в решении сирийского конфликта.

«Германия хочет выстроить разговор с Россией, поскольку этот конфликт не решить без ее участия. Однако Россия должна сделать конструктивные предложения», — отметил Мас.

Ранее несколько оппозиционных немецких политиков высказались за приглашение Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в Канаде в июне, в качестве гостя в формате G7 + 1.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира