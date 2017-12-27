В целом комиссия выдала соответствующие лицензии 24 компаниям.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензии на поставку природного газа ООО «ДТЭК Нафтогаз» Рината Ахметова и ООО «Химвектор», конечным бенефициаром которого через кипрскую «Валанокс Инвестментс Лимитед» является Дмитрий Фирташ, информирует еizvestia.com.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, передает «Интерфакс-Украина».

Лицензию также получили «дочка» швейцарского трейдера DufEnergy ООО «Дюфэнерджи Украина», ООО «Фортэкс Энерджи» CEO WOG Сергея Корецкого, ООО «ТАС Энергия Страны» Сергея Тигипко, подконтрольный НК «Роснефть» ЧАО «ЛИНИК» и специализирующаяся на торговле LPG ООО «Стартнафта Украина».

В целом комиссия выдала соответствующие лицензии 24 компаниям.

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Как сообщалось, по состоянию на ноябрь 2017 года НКРЭКУ выдала около 350 лицензий на поставку газа в Украине. В частности, лицензии получили крупные мировые компании и трейдеры в лице Trafigura, Engie, MET.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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